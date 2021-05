Luciano Spalletti ha una caratteristica in comune con i suoi predecessori che a Napoli hanno fatto meglio di tutti, ovvero Mazzarri e Sarri.

Ecco quanto affermato dal Corriere del Mezzogiorno: “Carattere forte e uomo di campo, allenatore completo e non solo votato alla gestione ma soprattutto alla didattica. Questa è il valore che ha in comune con i due allenatori che in passato hanno raggiunto grandi traguardi”.