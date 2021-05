Il Sassuolo, dopo l’addio di De Zerbi, tenta di portare sulla propria panchina Andrea Pirlo. Infatti, come riportato dall’ANSA, l’attuale allenatore dei bianconeri dovrebbe lasciare la panchina ad Allegri per approdare in Emilia-Romagna. La Juventus, secondo l’ente di informazione, dovrebbe contribuire al pagamento dello stipendio dell’allenatore