Zazzaroni: “Conceicao? ADL ci aveva detto di star trattando”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, durante la trasmissione ‘Arena Maradona’. Ecco quanto detto: “Conceicao? La trattativa con lui ci è stata comunicata da De Laurentiis. Poi quando è sfumato ha detto di non aver mai parlato con lui. Non è stato un bel gesto. Sostituto di Gattuso? Non saprei dirvi, mi auguro che sia Sarri. Io se fossi nel patron azzurro affiderei a lui il nuovo progetto. Giuntoli? Si parla sempre di un suo addio ma alla fine resta sempre. Se lo mandi via poi si deve sostituire, non credo accada”.