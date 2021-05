Davide Zappacosta è finito nel mirino del Napoli come rinforzo per la fascia. L’esterno italiano ha giocato quest’anno al Genoa e tornerà al Chelsea, quindi bisognerà trattare con i blues per acquistarlo. In Italia non ci sarebbero soltanto gli azzurri ma anche la Fiorentina di Gattuso, che sarebbe interessata anche ad Elseid Hysaj. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.