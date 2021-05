Il giornalista ed inviato di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha rivelato alcune novità sul possibile giro di panchine in Serie A, compresa quella del Napoli:

“Spalletti è la pista più calda per il Napoli. Simone Inzaghi stasera incontrerà Lotito e potrebbe restare alla Lazio, mentre per Allegri ci sarebbero prima Inter, Juventus e Real Madrid, ma resta comunque una pista. Galtier è tenuto ancora in considerazione ma è molto vicino al Nizza e anche il Lione si è mostrato interessato“.