Sportitalia – Allegri resta in pole per la Juve. Inzaghi ad un bivio con la Lazio, le ultime

La ruota degli allenatori in Serie A è ufficialmente partita. Il Napoli annuncerà presto il nuovo tecnico, e intanto il presidente De Laurentiis ha fatto sapere di aver scelto un profilo italiano. Si parla tanto di Spalletti, tuttavia occorre monitorare anche i possibili scenari per gli altri tecnici.

Non cambiano quelli di Max Allegri, secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia: il tecnico livornese resta infatti in pole per la panchina della Juventus. Nel frattempo a Roma è tempo di definire il futuro di Simone Inzaghi, che si trova ad un bivio con la Lazio e Claudio Lotito: dentro o fuori, e l’Inter aspetta.