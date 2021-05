L’ex attaccante del Napoli, attualmente al Marsiglia, Arek Milik, ha subito un ennesimo infortunio che lo mette a rischio per Euro 2020 con la sua Polonia. Danni al menisco del ginocchio sinistro per lui, che volerà a Barcellona per farsi curare, ma non è sicuro riesca a riprendersi prima dell’inizio della competizione Fifa.