Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha ancora dubbi su chi lasciare fuori dai 26 convocati per Euro 2020. I più a rischio sembrerebbero essere Giacomo Raspadori del Sassuolo, che potrebbe partecipare agli Europei dell’Under 21, e uno tra Alex Meret e Alessio Cragno, in ballottaggio per il ruolo di terzo portiere dopo Donnarumma e Sirigu.