Lutto nel mondo del calcio: morto Tarcisio Burgnich

È un giorno triste per lo scenario calcistico mondiale. Questa notte, in Versalia, è morto all’età di 82 anni, l’ex giocatore italiano campione d’Europa nel 1968, Tarcisio Burgnich.

Denominato “Roccia” dal suo ex compagno di squadra nell’Inter e in Nazionale, Armando Picchi, per la sua prestanza fisica, Burgnich è tuttora considerato uno tra i migliori difensori della storia del calcio italiano. A lui si sono ispirati, infatti, profili come quello di Claudio Gentile e Pietro Vierchowod.

Prima del suo addio al calcio, Burgnich giocò al Napoli per tre anni.