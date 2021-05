Lippi: “Gattuso? Bravo allenatore, a Napoli lo vogliono tutti bene”

Marcello Lippi, allenatore di calcio, è intervenuto al Corriere Fiorentina per parlare di Gattuso. Ecco le parole dell’allenatore: “Gattuso? Uno dei miei figli, lo apprezzo molto, è anche un ragazzo fantastico. A Napoli tutti gli vogliono bene, non ha mai creato problemi, componendo un gruppo squadra molto unito. In più aveva organizzato la squadra molto bene dal punto di vista tattico. Penso che replicherà questo organizzazione anche a Firenze. Bella squadra ha la Fiorentina, ma sicuramente Gattuso chiederà qualche elemento di rinforzo, nelle zone più carenti dei viola, per la squadra, e fa bene. Molto bravo nel creare la giusta mentalità”.