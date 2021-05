Il Mattino – ADL chiama Galtier, ma non ottiene risposta: ecco perché

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, pare che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, abbia provato ad avere un contatto telefonico con Christophe Galtier, dal quale, però, non ha ottenuto risposta.

Come riportato dal quotidiano, l’attuale allenatore del Lille avrebbe ricevuto un messaggio dal club partenopeo mentre era impegnato con il presidente della squadra francese, Olivier. Per questo motivo ha preferito non rispondere.

Galtier sa che il Napoli, così come diversi club sono interessati a lui, particolarmente ora che ha vinto il campionato francese. Ma, come ha tenuto a sottolineare, la sua sarà una scelta più istintiva che economica.

Vedremo se l’attitudine del tecnico sarà rivolta verso la squadra azzurra.