Gazzetta – Inter, allarme Conte: potrebbe esserci il divorzio

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il rapporto tra l’Inter e Antonio Conte potrebbe giungere al capolinea nelle prossime 48h.

Come riportato dal quotidiano, l’attuale tecnico nerazzurro risulta essere vicino ad un clamoroso addio, che porterà con sé la gioia di uno scudetto conquistato.

I motivi. A causa della crisi economica provocata dalla pandemia, l’Inter sarà obbligata ad alcuni tagli di stipendio o, addirittura, alla cessione di uno dei suoi big per rientrare in un budget di mercato da 80 mln di euro. L’ipotesi di dover rinunciare ad uno degli intoccabili della rosa non piace a Conte, il quale preferirebbe tenerselo e migliorare la squadra con altre entrate.

Il presidente nerazzurro, Zhang, proverà a trovare un accordo che soddisfi le esigenze tecnico, ma anche della squadra. Se così non dovesse essere, il divorzio diventerebbe l’unica soluzione plausibile.