Christophe Galtier è nella lista del Napoli come papabile nuovo allenatore, così come confermato dallo stesso tecnico. Stando a quanto riportato da ‘Le Progres’, l’ex Lille avrebbe trovato un accordo col Nizza, ma quest’oggi incontrarà anche il Lione. Il club francese proverà a convincerlo per affidargli la propria panchina in vista della prossima stagione.