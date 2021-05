Del Genio: “Il Napoli non è la prima scelta di Allegri”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante ‘Radio Goal’, per parlare del futuro della panchina azzurra: “Il Napoli sa bene le scelte che prenderà, ma non vengono comunicate alla piazza. Allegri? La società lo sa che non è la prima scelta dell’allenatore. Alla fine come Spalletti sa di non essere la prima scelta degli azzurri. Però molto spesso il mercato porta a ripiegare sulle seconde scelte. Anche Sarri non era la prima scelta degli azzurri, poi sappiamo tutti come è andata. Ritorno di Sarri? Non è stato mai chiamato, ma da quel che so sarebbe disposto a ritornare”.