Chiariello: “Voglio chiarire una fake news su Demme”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21: “Perché il Napoli non ha battuto il Verona? Dalla mia esperienza di campo credo che il Napoli si sentisse già in Champions League, i giocatori hanno trascorso la settimana senza quell’ardore agonistico e pressione che serve in questi casi. I giocatori sono arrivati scarichi all’appuntamento. Io li avrei mandati in ritiro. Voglio chiarire poi una fake news che circola su Demme, non è vero che non ha giocato perché non sta bene, il calciatore stava e sta benissimo, si è trattata di una scelta tattica da parte di Gennaro Gattuso”.