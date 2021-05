CdS – Panchina Napoli: e se ci fosse il ritorno di Sarri?

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sugli ultimi aggiornamenti in merito alla futura panchina del Napoli.

Il giornalista del quotidiano, Antonio Giordano, fa un’analisi in merito alla lista dei candidati alla guida della squadra partenopea per la prossima stagione e si interroga sull’ipotesi di poter rivedere Maurizio Sarri come tecnico azzurro.

Dopo aver girato mezza Europa per trovare il profilo giusto per la panchina napoletana, il patron Aurelio De Laurentiis non ha mai pensato di riallacciare i rapporti con l’allenatore che ha fatto sognare un’intera città.

Basterebbe una telefonata per cambiare le cose, ma l’ipotesi sembra del tutto lontana.