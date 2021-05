CdS – Maksimovic vuole restare a Napoli, ama la città

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che Nikola Maksimovic non voglia lasciare il Napoli la prossima stagione.

L’attuale centrale difensivo partenopeo, vorrebbe proseguire il suo percorso calcistico in maglia azzurra, anche per l’amore che lui e la sua famiglia sembrano provare per la città. Non a caso, moglie, figli e lo stesso Maksimovic sono alquanto dispiaciuti all’idea di dover dire addio a Napoli, luogo che probabilmente avevano scelto come stabile dimora.

Le pratiche per il rinnovo del contratto non sono state avviate, per volontà del difensore serbo: tornasse indietro la decisione sarebbe diversa.