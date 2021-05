Stadio Maradona: una partita della Nazionale Attori per ricordare Diego

Il big match dal titolo “Una notte per Diego” si è svolto ieri nell’ex Stadio San Paolo. Gli attori della Nazionale attori sono scesi in campo insieme ai grandi campioni, tra questi ex giocatori del Napoli.

La partita si è giocata ieri 24 maggio allo Stadio Maradona. Lo scopo è ricordare il più grande calciatore di tutti i tempi: Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. Il match vedrà confrontarsi la Nazionale Attori Napoli con attori, cantanti e calciatori contro la Nazionale Attori Resto d’Italia. Tra i grandi calciatori molti grandi ex del Napoli: Calaiò, Iezzo, Gökhan Inler. L’evento sarà trasmesso in prima serata su Rai2 mercoledì 2 giugno alle ore 21,25. E’ stata l’associazione Calciatori Attori Italiani Onlus a organizzare la partita con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani a combattere temi come quello del bullismo e la violenza di genere. E’ prevista anche una raccolta fondi per Save the Children.

Si tratta di una vera e propria festa in cui ricordi e spettacolo faranno da protagonisti.