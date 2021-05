Sportitalia, Pedullà: “ADL pensa sempre ad Allegri, ma occhio alla Juve. In lista anche altri tre”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato della panchina del Napoli facendo il punto su tutti i nomi che circolano.

“Panchina Napoli? De Laurentiis pensa sempre ad Allegri, nonostante il ‘naufragio’ della qualificazione alla Champions. Ma Allegri, come raccontato ieri, è tornato in orbita Juventus, a maggior ragione se il Real dovesse mollare definitivamente la presa. In questo caso, il Napoli aspetterebbe l’esito del colloquio Lotito-Inzaghi con Spalletti sempre in lista. Occhio però a Galtier che ieri ha ammesso il corteggiamento del club azzurro e che non ha ancora trovato una soluzione con il Lille fresco di titolo”.