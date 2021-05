Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha riportato novità sul possibile futuro tecnico del Napoli:

“In casa Napoli la situazione allenatore al momento è questa: contatti in corso con lo staff di Spalletti. Per Allegri si aprono le porte della Juve, aspetta una loro mossa. Galtier? Piace molto, è una suggestione, ma per ora nulla di più. Escluso contatti con Maurizio Sarri per il Napoli.