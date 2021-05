Setti (Presidente Verona): “Napoli? Noi abbiamo giocato come sempre. Zaccagni? C’è un’altra big”

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della partita contro gli azzurri, terminata per 1-1.

“Napoli? Noi abbiamo giocato come sempre a ritmi alti e con intensità. La cosa strana è stata la prestazione del Napoli, sottotono, non in base al loro livello e a quanto fatto vedere negli ultimi mesi. Juric? Ha ancora due anni di contratto, lo ribadisco. Aspettiamo i prossimi giorni per capire cosa potrà accadere. Zaccagni al Napoli? Ho letto anche del Milan, se lo cercano grandi club vuol dire aver lavorato bene con un ragazzo forte”.