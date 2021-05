Sky – Fiorentina, oggi incontro decisivo per Gennaro Gattuso: i dettagli

Sky Sport, tramite Gianluca Di Marzio, ha pubblicato un aggiornamento sul futuro di Gennaro Gattuso, sempre più verso la Fiorentina.

Infatti, secondo la redazione di Sky, oggi ci sarà l’incontro decisivo tra le due parti per chiudere. “Sono ore decisive per il futuro di Gennaro Gattuso, che è sempre più vicino a sedersi sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione. Dopo l’apertura delle ultime ore, nella giornata di oggi ci sarà un incontro per chiudere la trattativa fra i viola e l’ormai ex allenatore del Napoli. La Fiorentina, dunque, spera sempre di più di arrivare a breve ad una firma e di poter pianificare il futuro con il nuovo allenatore”, si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.