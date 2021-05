L’edizione odierna de La Repubblica, si sofferma sugli eventuali tagli di stipendio che il Napoli dovrà fare in vista della prossima stagione.

Con la mancata Champions League, la società partenopea di Aurelio De Laurentiis dovrà fare a meno dei 50 mln di introiti previsti per qualificazione e pensare a delle possibili riduzioni d’ingaggio.

Tra Koulibaly, Fabian, Mertens e Insigne (in fase di rinnovo), gli stipendi sono alti e insostenibili per il club azzurro: non sono escluse delle cessioni.