Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato di Sportitalia, ha dichiarato:

“Allegri aspetta la Juventus solo. Negli ultimi giorni non sono arrivati segnali dal Real per Max. Panchina Napoli: Galtier va verso il Nizza, Coinceicao mai in lista. Domani si attende la decisione di Lotito su Inzaghi. A me risulta un contatto questa sera tra ADL e un uomo vicino a Spalletti. Retroscena Juve: senza Champions avrebbe preso Gattuso in uscita dal Napoli.