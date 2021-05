L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul rinnovo di Lorenzo Insigne.

Secondo il quotidiano, pare che il capitano del Napoli non abbia ancora ricevuto la chiamata da parte del presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, per discutere in merito al prolungamento del contratto (in scadenza a giugno 2022).

La richiesta di Insigne è chiara: 6 mln di euro a stagione per restare in maglia azzurra. In caso contrario, le strade potrebbero separarsi.