Galtier, ex agente: “Ottimo allenatore, conosce l’italiano. Napoli? Vi dico la mia”

Oscar Damiani, amico ed ex agente di Christophe Galtier, allenatore del Lille accostato al Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Galtier? non mi risulta che sia vicino al club azzurro, in ogni caso stiamo parlando di un ottimo tecnico che conosce l’italiano il che è una cosa molto positiva. Sarebbe sicuramente il migliore di tutti per il Napoli ma non so se con il Napoli ha avuto contatti recenti, non me ne sto occupando. Oggi sono suo amico e non curo i suoi interessi, l’ho sentito e non mi ha detto nulla sulla proposta di ADL”.