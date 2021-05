FOTO – Osimhen ringrazia Gattuso sui social: “Non ti dimenticherò mai, sei stato fondamentale”

Circolava la voce già da molto tempo ed alla fine la conferma ufficiale è arrivata al termine di Napoli-Verona, Gennaro Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione! Dopo l’addio di De Laurentiis avvenuto su twitter, anche diversi calciatori hanno voluto salutare il tecnico calabrese. Tra questi c’è anche Victor Osimhen, un attaccante rinato dopo le dovute cure ed attenzioni dell’ex allenatore del Milan. Il nigeriano, attraverso una foto sui social, si è detto onorato di aver potuto imparare ed essere allenato da Ringhio. L’ex Lille ha anche affermato che, Gattuso, è stato fondamentale per il suo sviluppo sia come giocatore ma soprattutto come uomo!

Di seguito il post completo pubblicato sui social: