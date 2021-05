CdS, Giordano: “Era tutto fatto per Conceiçao, ecco cosa è successo e qual è la situazione ora”

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte per parlare della trattativa sfumata tra Conceiçao e il Napoli.

“Conceicao? Il mondo ora si sviluppa diversamente, le cose cambiano velocemente. L’accordo sembrava fatto ma si è invece incagliato in qualche dettaglio, non so quali. Bisognerà cominciare a cercare nuove piste che De Laurentiis starà già battendo. Ora, ipotizzo che arrivi uno tra Galtier, Spalletti, Allegri e Inzaghi. Uscire da questi nomi ora sarebbe rischioso”.