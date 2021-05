CdS – Conceiçao verso il Napoli: la scelta di ADL post Verona

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che Sergio Coinceiçao sia il favorito tra i possibili candidati per la panchina del Napoli la prossima stagione.

A confermare ciò, come riportato dal quotidiano, la telefonata che il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, avrebbe fatto al tecnico portoghese, subito dopo la partita di domenica sera contro il Verona.

Il patron del Napoli, non ci avrebbe pensato due volte a contattare Coinceiçao: preso dall’amarezza di non aver conquistato la qualificazione in Champions League, ha subito agito per la prossima stagione.

Il tecnico portoghese è sempre più vicino alla panchina azzurra e, chissà, darà inizio ad un nuovo ciclo partenopeo.