Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che domani potrebbe arrivare l’ufficialità in merito all’accordo tra Sergio Conceiçao e Aurelio De Laurentiis.

Come riportato dal quotidiano, infatti, le due parti dovrebbero incontrarsi per la stretta di mano in un albergo di Roma (nei pressi della sede della Filmauro) e formalizzare la collaborazione per la prossima stagione del Napoli.