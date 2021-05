[VIDEO] Uefa, svelato il look del trofeo della Conference League

È stato svelato il volto del trofeo della Conference League, la nuova competizione della UEFA che si giocherà il giovedì sera. Secondo quello che dice la classifica di Serie A, conclusa ieri sera, la Roma sarà l’unica squadra italiana che parteciperà alla competizione.

Il nuovo trofeo – come scrive il Corriere dello Sport – misura 57,5 cm e pesa 11kg. È composto da 32 spine esagonali una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione, che si torcono e si incurvano dalla base. La forma curva delle spine trae ispirazione dal volo di un pallone da calcio verso il gol: l’ultimo momento di ottimismo per i tifosi. La base e il piano sono realizzati in ottone spazzolato a mano con effetto acciaio galvanico opaco, mentre le spine presentano una finitura argento lucido.

Di seguito le immagini del trofeo: