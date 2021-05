Una brutta copia dell’Osimhen di sempre, le pagelle del nigeriano

Victor Osimhen non ha fornito una grande prestazione al Maradona, come tutti gli altri azzurri. Guardiamo insieme le pagelle del nigeriano:

Corriere dello Sport – Voto 4,5: Bloccato per tutta la partita da Gunter, non riesce ad accendersi.

Gazzetta dello Sport – Voto 5,5: Corre in pressing e si batte, ma non vede la porta.

TuttoSport – Voto 5: Viene servito poco e male, non riesce ad imprimere il suo timbro.

Non la miglior partita del Napoli in questa stagione, che negli ultimi 90 minuti ha distrutto tutto il vantaggio che aveva accumulato in queste ultime partite. Osimhen ha cercato di trascinare i compagni di squadra, ma non è riuscito a fare niente di concreto per cercare il goal e mettersi al servizio dei compagni. Troppo poco per uno come lui, per il calciatore che abbiamo ammirato in queste ultime settimane. Troppo poco per Osimhen, la gazzella che lottava su tutti i palloni.