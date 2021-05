Sconcerti: “Per il Verona sembrava una finale di Champions! Il Napoli ha commesso un errore…”

Il giornalista Mario Sconcerti, nel corso della trasmissione Il Bello Del Calcio, in onda su Canale 21, ha parlato della stagione appena conclusa del Napoli.

“L’atteggiamento del Verona ha fatto molto discutere, per loro sembrava una finale di Champions. La scorsa settimana l’entusiasmo in casa Napoli era tanto, ora sembra che debba chiedere scusa”.

“Faccio i miei complimenti al Napoli per il quinto posto. Mai una squadra aveva totalizzato così tanti punti arrivando in quella posizione. Ha commesso un errore molto grave: non andare a Torino contro la Juventus all’andata. Posso capire la delusione, ma la piazza in questo caso mi è sembrata eccessiva. Mi chiedo come mai gli avversari sono andati oltre i loro limiti, erano molto incattiviti col Napoli”.