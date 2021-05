Sconcerti: “Conceicao-Napoli? Ecco il mio pensiero. Alla stagione degli azzurri non do la sufficienza”

Mario Sconcerti ha parlato, a TMW Radio, della stagione del Napoli, dando un voto generale, e anche delle voci che circolano su Conceicao.

“Conceicao-Napoli? Avrei preferito Spalletti, Non conosco bene Coinceicao ma spero che De Laurentiis sappia quello che fa. E’ vero che Gattuso è arrivato quinto, ma a due punti dalla seconda. Ci vuole una mano leggera con Rino”.

“Voti Serie A? Do due 9, a Inter e Milan, 8 a Sassuolo e Spezia, alla Juventus 6.5. Napoli? Do 5.5: ha perso la Supercoppa e arriva quinto. Meriterebbe 6 per il gioco e per i tanti punti che ha fatto. Se avesse giocato subito con la Juve invece che recuperare dopo lo scontro con la Juventus, quel punto lo avrebbe guadagnato”.