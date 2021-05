Orsi: “Al Napoli è mancata personalità. Ecco di chi è la responsabilità per la stagione deludente”

Nando Orsi, opinionista Sky ed ex calciatore, ha parlato a 1 Station Radio della stagione del Napoli dopo il pareggio con l’Hellas Verona.

“Napoli Verona? Non mi aspettavo una partita del genere da parte degli azzurri. La squadra scesa in campo con il Verona mi ha ricordato quella del girone d’andata. Il gol subito è la fotografia del match. Cosa è mancato? La formazione schierata in campo, con due centrocampisti lenti, ha favorito l’aggressività del Verona. Troppi errori di impostazione, di passaggio, ma ciò che è più mancato è la personalità. Piano B? Gli azzurri sono abituati al gioco palla a terra, nella stagione sono arrivati pochi gol con palle alte. Osimhen, il quale non ha preso un pallone con Gunter, avrebbe dovuto cercare altra posizione per provare ad incidere”.

“Un colpevole? La responsabilità è di tutti, alla fine però sono i calciatori che determinano e se dovessi dare percentuali in termini di colpe, affiderei quella maggiori a loro. Dal prossimo mercato mi aspetto cessioni importanti, come Koulibaly. Gattuso allenatore da Europa League? Avrebbe potuto fare di più, ma non ha fatto male a Napoli. Polemica Juric? Certe cose non dovrebbero accadere: domandare è lecito, rispondere è cortesia”.