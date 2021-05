Non brilla la stella di Zielinski al Maradona, le pagelle del polacco

Non brilla Piotr Zielinski, in una delle serata più importanti per il Napoli di quest’anno. Guardiamo insieme le pagelle del calciatore:

Corriere dello Sport – Voto 4,5.

Gazzetta dello Sport – Voto 5.

TuttoSport – Voto 5.

E’ mancata la giocata vincente di Zielinski in quel di Fuorigrotta, solitamente sempre molto in palla. Mai come in questa stagione, sempre propositivo e decisivo in zona rete. Ieri sera è sembrato timoroso, irriconoscibile: manifesto di una squadra che è entrata in campo senza il coltello tra i denti, senza grinta, senza ambizioni. Quella striscia positiva di risultati che faceva ben sperare, alla fine, si è tramutata in un finale acerbo e debellabile al più presto per evitare ulteriori malumori.