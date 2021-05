Montervino: “Non prendere un terzino ci è costato 50 milioni. Su Conceiçao…”

L’ex calciatore del Napoli Francesco Montervino, è intervenuto alla trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8, dove ha parlato di alcuni temi riguardanti gli azzurri.

“Non prendere un terzino ieri ci è costato 50 milioni, è un dato di fatto. Ieri hai avuto la fortuna di segnare il gol del vantaggio ma ti sei schierato molto male. È un suicidio difendersi in quella maniera. Se si arriva così gli ultimi giorni, c’è qualcosa che non va. Conceiçao non lo escludo ma non mi fa impazzire. Il merito di De Laurentiis è quello di aver portato la mentalità del Napoli a poter pensare da mentalità vincente. Se vuoi puntare allo scudetto devi iniziare un ciclo come con Sarri, e puntare a quegli obiettivi dopo alcuni anni”.