Montefusco: “Conceiçao bisogna vederlo. Avrei preferito Spalletti”

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della situazione del Napoli e del discorso legato al futuro allenatore.

“I tecnici bisognerebbe vederli lavorare, Conceiçao è un giovane che contro la Juve in Champions ha dimostrato di proporre una bella squadra ma occorre vedere poi i programmi che vuol fare la società. Anni fa avevamo Ancelotti ed è stato un disastro. Serve completare la squadra e vedere chi resta e chi parte. Per me gli allenatori sono tutti bravi, molto dipende dai giocatori che hai a disposizione”



“Il Napoli pareva la squadra più in forma ma se poi non hai i giocatori che hanno carisma e personalità… Ieri doveva vincere ma si è vista la carenza dei calciatori sotto l’aspetto caratteriale. Reina, Albiol, Allan sono stati tutti ceduti: avevano magari caratteri difficili però in queste partite erano fondamentali. Il Napoli ha grandi giocatori ma non leader”.



“Tra Conceiçao e Spalletti avrei preferito il secondo perché lo conosco, lo ebbi all’Empoli per qualche tempo: tutti dicono è un caratteraccio ma anche io lo ero e non vuol dire niente: ha esperienza, ha vinto e gli puoi affidare una squadra. Conceiçao me lo ricordo da giocatore e da tecnico con il Porto come dicevo ha fatto bene contro la Juve però bisogna vedere tante altre cose. In ogni caso ora la società non faccia proclami inutili, non è più il momento di prendere in giro i napoletani”.