Marolda: “Stagione fallimentare! Conceiçao portato da Mendes”

Francesco Marolda, giornalista, ha parlato a Radio Punto Nuovo, per la trasmissione Punto Nuovo Sport Show, dove ha parlato di vari argomenti riguardanti il Napoli.

“La stagione è fallimentare da ogni punto, sia da quello dei risultati che da quello finanziario, un’annata da 4. Per Conceiçao è stato determinante l’agente Jorge Mendes. Ovvio che non faccia impazzire la piazza, essendo un nome a sorpresa, ma difficilmente farà peggio di Gattuso. Il progetto al momento è inspiegabile. Giuntoli ha altri tre anni di contratto, ma sembra che non rimarrà, se come sembra, gli allenatori e i calciatori verranno portati da altre figure”.