Marcolin: “Ieri per il Napoli avere la Juve sarebbe stato meglio”

L’ex calciatore del Napoli Dario Marcolin, ha parlato a Ne Parliamo Il Lunedì, trasmissione in onda su Canale 8 della sfida tra Napoli e Verona.

“Quel che mi fa rabbia è che i calciatori non abbiano compreso il danno fatto a loro stessi. Perdi perché giochi l’Europa League e non la Champions, perdi anche nei premi. Ieri avrebbero potuto chiudere in bellezza. Ora cambia tutto, sia le rose che le varie riconferme.

“Avere la Juve ieri sarebbe stato meglio. Ieri c’era l’impressione che la partita sembrasse morbida. Potevi giocarti carte come due giorni di ritiro o mantenere alta la tensione, ad esempio fingendo una litigata.”