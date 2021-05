Grave lutto per Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli. Si è spenta la sua ex moglie, Luisa Gibellini, madre di Davide. La donna, appassionata di vari sport, era gravemente malata, tanto che il tecnico dell’Everton, subito dopo la partita contro il Manchester City, è partito per l’Italia per starle vicino. I due si erano separati dopo 25 anni di matrimonio.