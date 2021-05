Il Mattino – Nel post partita clima surreale al Maradona: De Laurentiis a pezzi

Ieri sera, allo stadio Diego Armando Maradona si è visto un epilogo che ha dei contorni da vero e proprio “dramma sportivo”. Il Napoli non è riuscito a conquistare un posto Champions e la reazione dei protagonisti è stata surreale.

Come riportato da Il Mattino, negli spogliatoi la situazione era drammatica; Gattuso non è riuscito a compiere il suo ultimo discorso. La squadra è stata raggiunta dal presidente che ha provato a rincuorare i suoi anche se lui stesso era molto provato.

L’ormai ex allenatore azzurro non riesce neanche a ringraziare e salutare i suoi ragazzi, il clima è da tenebre, la delusione è troppo forte, il Napoli è a pezzi.