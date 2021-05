Il Mattino – La pista che porta a Spalletti non è tramontata, novità a breve

I contatti tra il Napoli e Luciano Spalletti sono ancora intensi e ADL ha da tempo la disponibilità del tecnico.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, nei prossimi giorni potrebbero essere sempre più frequenti i contatti tra i due per trovare una soluzione definitiva. Allegri attende il Real Madrid e la caduta libera di ieri sera con la conseguente mancata qualificazione in Champions, ovviamente, può giocare a sfavore del Napoli per la prossima stagione. Ad ADL piace anche Simone Inzaghi, tecnico che ha fatto molto bene con la Lazio negli ultimi anni e che ha dichiarato di non aver trovato ancora un accordo con Lotito sul rinnovo del contratto.

Saranno decisive le prossime settimane per capire quanto sarà vivo concreto il rapporto tra Spalletti e il Napoli.