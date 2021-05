CdS boccia Gattuso – Il mister non ha saputo gestire la pressione del match

Il Napoli è caduto sul traguardo, all’ultima partita non è riuscito a concludere l’opera ed ha pareggiato con il Verona non raggiungendo la prossima Champions League, tra i primi imputati c’è Gattuso.

Il Corriere dello Sport distrugge il tecnico con un sonoro 4 in pagella; secondo il quotidiano l’ormai ex allenatore del Napoli non è riuscito a gestire la pressione, mandando in campo una squadra contratta ed impaurita senza le idee di gioco che avevano contraddistinto gli azzurri fino alla partita di Firenze. Avrebbe voluto lasciare da trionfatore invece lascia da sconfitto.