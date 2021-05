Il futuro della panchina del Napoli è abbastanza in bilico e dipenderà molto dalla qualificazione in zona Champions, dunque da stasera.

Per il futuro, in attesa del piazzamento finale, De Laurentiis sta valutando diversi profili per la panchina e, nelle ultime ore, sembra scalare la gerarchia un nuovo profilo estero.

Come riporta SportMediaset, la prossima settimana Coinceiçao, il tecnico del Porto, verrà in Italia per ascoltare eventuali nuovi offerte: il tecnico portoghese è lontano dal rinnovo con il Porto e ha già rifiutato il Wolverhampton.

Per questo motivo, la sua venuta in Italia è accostabile a due panchine abbastanza bollenti, come la Lazio e il Napoli.