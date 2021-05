Serie A – Bologna-Juventus: le formazioni ufficiali, una sorpresa fra i bianconeri in panchina

Allo stadio Dall’Ara di Bologna andrà in scena alle 20:45 il match valido per la 38esima giornata di Serie A fra il Bologna di Mihajlovic e la Juventus di Pirlo. I bianconeri dovranno vincere per poter puntare alla Champions, i rosso blu per provare a strappare punti importanti e chiudere nel migliore dei modi una stagione fra alti e bassi. Fra i titolari scelti da Pirlo questa sera non c’è però CR7, tenuto in panchina. Qui le scelte ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo