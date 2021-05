Terminano le partite anche di Bologna-Juventus e Atalanta-Milan. I bianconeri sbancano 4-1 con il Bologna e approfittano anche dello scivolone del Napoli con il Verona per approdare in Champions. Dall’altra parte è il Milan a spuntarla per 2-0, ma alla fine ridono entrambe dato che sia i bergamaschi che i meneghini si qualificano in Champions.