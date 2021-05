Sansone: “Contro la Juve daremo tutto, non vogliamo che vadano in Champions”

Molti tifosi in questi giorni si stanno interrogando sull’effettivo impegno che il Bologna ormai già appagato metterà contro la Juventus che si sta giocando l’accesso alla prossima Champions League.

A rispondere ci ha pensato Nicola Sansone con un’intervista al Corriere dello Sport.

Le sue parole:

“Premetto che non sono più tifoso del Milan da quando ho esordito tra i professionisti. Ho sempre avuto una preferenza per le squadre di Milano, mai per la Juve e contro di loro ce la metteremo tutta. Non voglio che vadano in Champions!”.