Stando a quanto riferito da Tuttosport, Gennaro Gattuso ha ricevuto risposte negative in allenamento da Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, rispettivamente fuori per infortunio e per la positività al Covid-19, guarito da poco, e quindi, con molta probabilità, nessuno dei due sarà convocato per la gara di questa sera contro il Verona.