Del Genio: “Il Napoli non deve fraseggiare, ma deve puntare in verticale”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, ha analizzato la gara di questa sera tra gli azzurri e il Verona:

“Il Napoli dovrà affrontare la gara con concentrazione e attenzione. Bisognerà sfruttare le proprie abilità e negli ultimi tempi il Napoli le ha mostrate tutte con continuità. Il Verona gioca con la difesa a tre, come Udinese e Fiorentina, ma non si somigliano per niente. Da un mese e mezzo gli scaligeri sono in calo, avendo già raggiunto il proprio obiettivo. Il Napoli dovrà fraseggiare un pizzico meno e andare in verticale, sfruttando Osimhen. Se loro pressano bene non bisognerà rischiare molto nel fraseggio”.